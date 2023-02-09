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دولة فلسطين تساهم في جهود الإغاثة في سوريا وتركيا

تاريخ النشر: 09 شباط / فبراير 2023 - 09:58
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (يسار) يرحب بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 24 مايو 2022
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (يسار) يرحب بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 24 مايو 2022

أكد وزير الخارجية في فلسطين رياض المالكي انطلاق فريق فلسطيني مختص إلى تركيا وسوريا لدعم جهود الإغاثة في البلدين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر الإثنين الماضي.

وبين المالكي أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة سينقسم إلى مجموعتين فور وصولهما إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سينطلق الفريق الأول باتجاه تركيا.

لافتا إلى أن الفريق الثاني سيذهب باتجاه سوريا كي يباشر الفريق المختص بالعمل مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات الميدانية كما ستشارك أيضاً في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع المعنيين.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على استعداد دولة فلسطين تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم يد العون للأشقاء في كل من تركيا و سوريا.

وأشاد المالكي بالطاقات البشرية الفلسطينية العاملة في المجال الإنساني التي تعاني من تحديات عدة نتيجة للاحتلال المستمر، لافتا إلى أنها تثبت يوماً بعد يوم جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه المهمات الصعبة التي تطلب التحدي والإصرار.
 

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