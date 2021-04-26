روحاني: لا سبيل أمام العالم سوى الاتفاق مع ايران ورفع الحظر

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني مفاوضات فيينا النووية بين إيران ومجموعة 1+4 مؤشرا لقدرة ايران العالية، مؤكدا بان العالم قد ايقن بان لا سبيل سوى الاتفاق مع ايران ورفع الحظر.

وخلال اجتماعه اليوم الاثنين بمجموعة من الناشطين الاقتصاديين قال الرئيس روحاني في الاشارة الى مفاوضات فيينا النووية إن “مفاوضات فيينا اثبتت قدرة ايران العالية وقد ايقن العالم اليوم بان لا سبيل سوى الاتفاق مع ايران ورفع الحظر وهو ما يعد نجاحا كبيرا للشعب الايراني”.

واعتبر حرب (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني بأنه كان الهدف منها فرض الإنهيار على الجمهورية الاسلامية الإيرانية واسقاطها،بحسب وكالة الأنباء الإٌيرانية (إرنا).

وقال” اليوم وفي ظل مقاومة وصمود الشعب وتوجيهات سماحة قائد الثورة والجهود المنجزة فقد اعترف العالم كله وحتى اميركا بفشل الحرب الاقتصادية”.

وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية في البلاد في حزيران/يونيو القادم ،أكد الرئيس روحاني ضرورة الاهتمام بالانتخابات وقال:” ينبغي علينا جميعا اعداد انفسنا لانتخابات حماسية ونزيهة ومشاركة مصيرية فيها ذلك لانها مهمة جدا بالنسبة لنا ولكل المنطقة والعالم”.

وأعلن 12شخصا ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية ابرزهم حسين دهقان وزير الدفاع من عام 2013وحتى عام 2017. (د ب ا)