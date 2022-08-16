روسيا تحذر من تحول سوريا إلى ساحة مواجهة بين إيران وإسرائيل

حذرت الاستخبارات العسكرية الروسية الثلاثاء، من ان سوريا قد تتحول إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل بدفع من الولايات المتحدة.

جاء هذا التحذير على لسان إيغور كوستيوكوف، رئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، الذي عرف سابقا بـ"إدارة الاستخبارات الرئيسية" خلال مشاركته في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

وقال كوستيوكوف "هناك خطر أن تتحول سوريا بدفع من الولايات المتحدة إلى ساحة مواجهة إسرائيلية إيرانية".

واتهم المسؤول العسكري الروسي الولايات المتحدة بنهب ثروات سوريا، مشيرا الى إنه بمشاركة شركات أمريكية، يتم إنتاج 220 ألف برميل نفط يوميا في هذا البلد.

وقال ان واشنطن تدرب مقاتلين للمعارضة السورية وتنظيم "داعش" الإرهابي على تنفيذ هجمات إرهابية داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية، مضيفا أن المخابرات الغربية، من خلال منظمات غير حكومية خاضعة لسيطرتها، تقدم الدعم للجماعات المتطرفة في سوريا.

واعتبر ان "هذه الحقائق تشير إلى أن ما يفعله التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق ليس أكثر من تصريحات إلى حد كبير".

وتؤكد الاستخبارات الروسية، فإن توريدات الأسلحة إلى الأكراد السوريين تتزايد، وينفق البيت الأبيض ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا لهذه الأغراض.

وأكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية أن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 80% من أراضي البلاد، وأنه كبد، بمساعدة من القوات الروسية، الراديكاليين خسائر جسيمة.