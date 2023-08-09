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روسيا تعلن احباط هجوم اوكراني بمسيريتين على موسكو

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 06:12
روسيا تعلن احباط هجوم اوكراني بمسيريتين على موسكو

اعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء، احباط هجوم اوكراني بمسيريتين كان يستهدف منطقة العاصمة موسكو.

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وقالت الوزارة على تلغرام ان الدفاعات الجوية الروسية احبطت محاولة هجوم على منطقة موسكو نفذتها القوات الاوكرانية باستخدام طائرتين بلا طيار، حيث تم تدميرهما، ودون ان يسفر ذلك عن ضحايا او اضرار.

وجرى اسقاط احدى المسيريتين اللتين حاولتا دخول اجواء المدينة في منطقة طريق مينسك السريع والاخرى في دوموديدوفو جنوبي العاصمة، بحسب ما افاد رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام.

وتزايدت في الاشهر الاخيرة الهجمات التي تشنها القوات الاوكرانية باستخدام المسيرات وتستهدف منطقتي موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

والاثنين، قالت وزارة الدفاع الروسية انه تم اسقاط مسيرة اوكرانية في كالوغا، وهي منطقة تبعد عن موسكو نحو 200 كيلومتر الى الجنوب، مشيرة الى ان المنطقة نفسها شهدت الخميس تدمير ما عدده سبع مسيرات اخرى.

وقبل ذلك اعلن سوبيانين الاحد، اسقاط مسيّرة في أجواء منطقة العاصمة، علما ان هجوما اوكرانيا بطائرة مسيرة تسبب الاسبوع الماضي بأضرار في مبنى تجاري في حيّ للأعمال في موسكو كان تم استهدافه مرّتين خلال أيّام.

وكان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي هدد في 30 تمّوز/يوليو بنقل الحرب الى الاراضي الروسية واستهداف المراكز والقواعد العسكرية في هذا البلد، معتبرا ان ذلك سيكون امرا حتميا.

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الى ذلك، اتهمت كييف القوات الروسية بشن قصف على اهدف مدنية في بوكروفسك الواقعة على بُعد نحو أربعين كيلومترا من الجبهة في شرق أوكرانيا الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرات اخرين

لكن الجيش الروسي نفى ان يكون ضرب اهدافا مدنية، واكد  انه استهدف مركز قيادة عسكري تابع لفوج ‘خورتيتسيا‘ الاوكراني في بوكروفسك التي كان عدد سكّانها يبلغ نحو 60 ألف نسمة قبل بدء الحرب مطالع  العام الماضي.

وكان صاروخان سقطا على المدينة الاثنين، ما تسبب في الحاق دمار في عشرات البنايات والمتاجر والمكاتب والشقق السكنية، وكذلك احد الفنادق. 

كلمات دالة:روسيااوكرانياموسكو

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