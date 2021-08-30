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زعيم طالبان متواجد في قندهار وسيظهر للعلن قريبا

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 01:05
هبة الله أخوند زاده
هبة الله أخوند زاده

كشف متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية عن مكان تواجد زعيمهم المختفي.

وقال المتحدث الأحد، إن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده  الذي لم يسبق له وظهر في العلن، موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار، ويقيم هنا منذ البداية، وسيظهر قريبا بشكل علني.

ويتزعم أخوند زاده "طالبان" منذ عام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحا ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت "طالبان" السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس تزامنا مع قرب انتهاء الانسحاب الأمريكي.

وكان مؤسس "طالبان" الملا محمد عمر أيضا لا يحب الظهور العلني ونادرا ما توجه إلى كابل، حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات، وتعتبر قندهار مهد الحركة.

كلمات دالة:هبة الله أخوند زادهطالبانافغانستان

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