زعيم كوريا الشمالية مهددا أعداءه: سنستخدم "النووي"

حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، أعداء بلاده، بأن الرد عليهم سيكون حازما وشاملا، في حال تعرض كوريا الشمالية لأي اعتداء من قبلهم.

كما هدد "جونغ أون"، باستخدام السلاح النووي ضد الأعداء، وبأن أي مواجه قادمة، ستكون شاملة وبلا رحمة.

وقال "جونغ أون": إن "بيونغ يانغ سترد بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".

وأشرف "جونغ أون"، بشكل شخصي، يوم أمس الجمعة، على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية

وأطلقت كوريا الشمالية، أمس صاروخا باليستيا باتجاه الشرق، حلق لمسافة 1000 كيلومتر، على ارتفاع 6000 كيلومترا ، وسقط على بعد 200 كيلومترا من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو، داخل المنطقة الاقتصادية لليابان.

وجاء مسار إطلاق الصاروخ الباليستي العمودي للإطلاق، على ما يبدو، لتقليل المدى الأفقي.