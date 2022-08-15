زوجة سلمان رشدي تتحدث عن حالته الصحية

قالت عارضة الازياء والفنانة بادما لاكشمي وهي الزوجة السابقة للروائي البريطاني، سلمان رشدي، ان طليقها بدا في التعافي جراء عملية الطعن التي تعرض لها، الجمعة، في مركز ثقافي بنيويورك.

واعلنت بادما لاكشمي على حسابها في تويتر: "مرتاحة لتحسن سلمان رشدي بعد كابوس الجمعة. أخيرا أتنفس الصعداء. نأمل الآن في شفائه السريع".

Relieved @SalmanRushdie is pulling through after Friday’s nightmare. Worried and wordless, can finally exhale. Now hoping for swift healing. — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) August 14, 2022

ولاكشمي وهي كاتبة طبخ وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية هندية المولد أميركية الجنسية، تعرفت على رشدي عام 1999 قبل 5 سنوات من زواجهما الذي لم يمتد سوى 3 سنوات.

وتأتي تغريدة لاكشمي، 51 عاما، التي تزوجت رشدي من عام 2004 وحتى 2007 بعد يوم واحد من تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشار إلى تواجدها في أحد مطاعم نيويورك بصحبة حبيبها.



وظل الروائي البريطاني في المستشفى، الأحد، في حالة حرجة، لكن تمت إزالة جهاز التنفس الصناعي عنه، ما سمح له بالتحدث وكانت "روح الدعابة المعتادة التي يتحلى بها والتحدي لا تزال سليمة"، وفق بيان لنجله ظفر.

من جهته قال الصحفي الباكستاني تيسير عايش وهو احد المقربين من سلمان رشدى، ان حالة الاخير تحسنت وصار يتحدث ويمزح لكنه ال يزال يعانى من جروح خطيرة

وفى وقت اعلن وكيل أعمال رشدى، أندرو وايلى إن الكاتب وضع على جهاز التنفس االصطناعى، وإنه من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف