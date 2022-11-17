زيلينسكي عن صاروخ بولندا: لا اعرف شيئا

بعد ثورته الداعية حلف شمال الاطلسي الناتو لمهاجمة روسيا اثر اتهامه لموسكو بفصف بولندا وقتل شخصين يوم الثلاثاء الماضي، وبعد اتضاح هوية الصاروخ الاوكرانية، وهجوم دول حليفة لكييف على الرئيس الاوكراني واتهامه بالكذب عاد الاخير اليوم الخميس ليقول انه لا يعرف ماذا حدث .

زيلينسكي: لا اعرف ماذا حدث

وفي تعليق جديد للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن سقوط الصاروخ على الاراضي البولندية قال أنه "لا يعرف ماذا حدث" في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة "روسية".

وقال الرئيس الاوكراني في بيان "لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي". وأضاف "من المستحيل تأكيد أي شيء محدد اليوم".

وسقط الصاروخ الذي قتل شخصين في بلدة بولندية محاذية للاراضي الاوكرانية واتهم الغرب على الفور روسيا باطلاقه، الا ان موسكو اكدت عدم ضلوعها بالحادث، قبل ان يتراجع قادة الدول الغربية عن الاتهام وتاكيدهم بان الصاروخ اوكراني

الرئيس الاوكراني كاذب

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الاوكراني عقب الاعلان عن سقوط الصاروخ، قال غيرجيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للصحافيين “في مثل هذا الموقف يتحدث زعماء العالم بمسؤولية” لكن “الرئيس الأوكراني، باتهامه الروس فورا، كان مخطئا” ووصف المسؤول الهنغاري رئيس اوكرانيا زيلينسكي “إنه مثال سيئ، مرحبا بالموقف الحذر لبولندا والولايات المتحدة”.