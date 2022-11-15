واشنطن: روسيا لا تبحث عن الاستفزازات.. ردود افعال بعد قصف بولندا

على الرغم من اعلان الحكومة الروسية نفيها القاطع لاطلاق صواريخ على الاراضي البولندية، حيث اسفر الحادث عن مقتل شخصين، فان مواقف دولية مالت لتأكيد هذا الهجوم ولكنها تبحث فيما اذا كان مقصودا ام لا، وسط تهديد اميركي وغربي بالدفاع عن اراضي الدول العضوة في حلف الناتو وفق ما تقره المادة الخامسة من ميثاق الحلف.
وفيما يلي ابرز المواقف الدولية :
- بولندا ترفع مستوى تأهب جزء من وحداتها العسكرية القتالية وغيرها من الأجهزة واتخذ هذا القرار عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وارسو
- واشنطن: وزارة الدفاع الروسية لا تبحث عن الاستفزازات نهائيا ونعمل لكشف حقيقة سقوط الصواريخ على بولندا، واكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الى أن وزارة الدفاع الروسية لا تحاول التصعيد ولا تبحث الاستفزازت وإذا ثبت أن ما حصل كان هجوما متعمدا من موسكو، سنتخذ ردا مناسبا".
- الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "اجتماع تنسيقي" بين القادة الأوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا
- أوكرانيا تطلب عقد قمة للناتو بهدف اتّخاذ تدابير قاسية بحق موسكو وطالب وزير خارجيتها ديمترو كوليبا برد جماعي على الأفعال الروسية "يجب أن يكون قاسيا ومبدئيا"
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أعربت الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايتي، عن تضامن بلادها الكامل مع بولندا، مشددة على "أهمية الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو".
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الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعلن انه "تواصل" مع بولندا ويدرس احتمال مناقشة مسألة الصواريخ الروسية اليوم الأربعاء في مجموعة العشرين التي تستضيفها بالي الاندونيسية
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الاتحاد الأوروبي اعرب عن "صدمته" بعد مقتل اشخاص بالصواريخ الروسية المزعومة على بولندا، وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال انه مصدوم وقال "نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين".
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حلف شمال الأطلسي الناتو يعلن أنه "يتحقق من" تقارير عن سقوط صواريخ في بولندا، وقال مصدر مسؤول "ننظر في تلك التقارير وننسق عن كثب مع حليفتنا بولندا".
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رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان دعا إلى اجتماع لمجلس الدفاع في بلاده على خلفية القصف الروسي للاراضي البولندية
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