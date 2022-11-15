واشنطن: روسيا لا تبحث عن الاستفزازات.. ردود افعال بعد قصف بولندا

على الرغم من اعلان الحكومة الروسية نفيها القاطع لاطلاق صواريخ على الاراضي البولندية، حيث اسفر الحادث عن مقتل شخصين، فان مواقف دولية مالت لتأكيد هذا الهجوم ولكنها تبحث فيما اذا كان مقصودا ام لا، وسط تهديد اميركي وغربي بالدفاع عن اراضي الدول العضوة في حلف الناتو وفق ما تقره المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

وفيما يلي ابرز المواقف الدولية :