شهداء في غارات اسرائيلية على غزة أعقبت ضربة صاروخية لحماس على القدس

استشهد واصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليين على قطاع غزة جاءا ردا عى اطلاق حركة حماس رشقة صاروخية طالت عدة انحاء في الدولة العبرية بينها منطقة القدس.

وقالت وسائل اعلام ان الغارات والضربات الاسرائيلية اسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة اطفال.

وجاء العدوان الاسرائيلي بعد سقوط صواريخ في منطقة القدس ووسط اسرائيل، انطلاقا من قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس انها وجهت "ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وقالت كتائب القسام في بيان إن "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

#شاهد المقــــ ــاومة تطلق عشرات الصواريخ نحو مدينة القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة pic.twitter.com/MjKDJbM6xk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصده إطلاق 7 قذائف صاروخية باتجاه مدينة القدس، وادعى أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت إحداها. وسط أنباء عن سقوط 4 صواريخ في محيط مدينة القدس المحتلة؛ وسماع دوي انفجارات في أرجاء المدينة.

كما استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية مدينة عسقلان والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة، برشقة صاروخية ثانية؛ وأعلنت "سرايا القدس" عن إطلاقها رشقة صاروخية وصفتها بالكبيرة، باتجاه مدينة سديروت.

لحظة سقوط صواريخ المقـ،ـاومة في عسقلان المحتلة pic.twitter.com/XwVYENNPN3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وأعلنت "سرايا القدس" عن إطلاق 30 قذيفة صاروخية من باتجاه سديروت و7 قذائف صاروخية باتجاه مدينة عسقلان. في حين أعلنت "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قصفها عددٍ من المواقع والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعدد من الصواريخ.

وجاء القصف الصاروخي بعد انتهاء مهلة منحتها "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة لإسرائيل لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وانتهت المهلة الساعة السادسة من مساء الاثنين (15:00 تغ)،

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

الجيش الإسرائيلي يستعد

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي الإثنين، إنه علق لمدة يوم تدريبا رئيسيا لتركيز الجهود على الاستعداد لاحتمال تصاعد العنف، وسط احتدام التوتر مع الفلسطينيين في القدس.

تفريق مسيرة المستوطنين في #القدس بعد دوي صافرات الإنذار في أعقاب القذائف من قطاع عزة#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/Yz2oh9f3CC — موقع عرب 48 (@arab48website) May 10, 2021

وكانت القوات المسلحة الإسرائيلية تخطط لبدء أكبر تدريب لها في 30 عاما أطلقت عليه اسم ”عربات النار“.

لكن الجيش قال في بيان: إن رئيس الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي قرر بعد تقييم الموقف تعليق التدريب لليوم القادم، وأصدر تعليمات للقوات“ ”بتركيز كل الجهود على الاستعداد والجاهزية لسيناريوهات التصعيد“.

وتعمل إسرائيل على تعزيز قواتها في الضفة الغربية المحتلة وحول قطاع غزة، حيث أطلق مسلحون عددا من الصواريخ على جنوب إسرائيل منذ يوم الأحد، لاستباق أي انتشار للاضطرابات من القدس الشرقية، حيث يشتبك الفلسطينيون مع الشرطة عند المسجد الأقصى.