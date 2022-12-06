شيخ قطري يعلق على إطلالة الكرواتية إيفانا نول المثيرة

اضطر الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، للتعقيب على بعض التعليقات بحق شبان قطرين قامو بتصوير العارضة الاوكرانية وملكة الجمال السابقة ايفانا نول اثناء عبورها المدرجات خلال حضورها احدى مباريات مونديال كأس العالم وهي هيئة شبه عارية

وظهر في الصورة عدد من الشباب القطري وهو ينظرون بشغف الى الفتاة الجميلة وهي تعبر متمايلة الى عمق المدرجات وبعد عبورها عنهم فتحو هواتفهم الجواله وقامو بتصويرها، وقد استنكر الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني بعض التعليقات بحق الشبان واعتبر ان اي منظر غريب في مجتمع محافظ سيجلب الانتباه وقال فيتغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

"من الطبيعي كمجتمع محافظ ان مانشاهدة يلفت الانظار ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب امر مرفوض فمثل مالك مشاعر، الناس لهم مشاعر، وعندهم اهل وبيوت، ولو كان اي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فتقوا الله في انفسكم وفي مشاعر الاخرين وتماسك بيوتهم"

ونشر الشيخ القطري الصورة المعنية على صفحته الا انه غطى وجوه الشبان القطريين باللون الاسود في سبيل التمويه

وجذبت العارضة الكرواتية البالغة من العمر 30 عاما، الانظار بتصريحاتها وتصرفاتها واستعراضاتها وزاد لفت الانتباه الجمال الكبير الذي تتمتع به والقوام الرشيق بالاضافة الى الزي المثير الذي ترتديه والاهم حدسها في التقاط فرص الظهور