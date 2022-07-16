صباحي: أمريكا خضعت للإرادة العربية

قال المعارض المصري والمرشح الأسبق لانتخابات الرئاسة بمصر حمدين صباحي، أن أمريكا خضعت للإرادة العربية.

وأضاف صباحي: "كمعارض، سعيد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال السياسي المصري ومؤسس "التيار الشعبي" إنه تردد في الآونة الأخيرة قيام حلف عربي إسرائيلي، لمواجهة إيران وفق تصريحات وتحليلات لخبراء ووسائل إعلامية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف حمدين صباحي أن محاولات الرئيس الأمريكي باءت بالفشل والخضوع والتراجع عن قيام الحلف العربي الإسرائيلي، بسبب الرفض والضغط العربي.

وأشار صباحي خلال مؤتمر القوى الوطنية المصرية، إلى أن لقاء الرئيس الأمريكي أثبت أن للأمة العربية إرادة وموقفا، وخضع للإرادة العربية، لافتا إلى أن التوجه العربي رفض التطبيع الإسرائيلي.

وأوضح أن مصر قاعدة وقائمة الأمة العربية لم تتنح عن دورها، في محاربة التطبيع، متابعا: "منذ 43 عاما تهرب مصر من التطبيع الإسرائيلي".

وقال صباحي: "أنا اليوم سعيد، بسبب ما رأيت، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث لم يذهب خلال قمة جدة ليرحب أو يثني على الرئيس الأمريكي"، مضيفا "أننا بدورنا كمعارضة نخاطبه أن يفضل على كدا وشد الحيل شويا أنت وباقي الحكام الرافضين لهذا الحلف، كما لم تسلموا للشروط والسياسات الأمريكية، ولم تورطوا شعوبكم في مزيد من الخضوع للجانب الأمريكية".

وفي وقت سابق، أكد حمدين صباحي، على أن الإرهاب والمساس بالحقوق في ماء النيل من ضمن الأمور التي تهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن استمرار امتلاء سد النهضة هو تهديد حقيقي.

وأضاف صباحي خلال حوار تليفزيوني أن هناك مهددا أكبر وهو نزع مصر من مكانتها العربية، لافتا إلى أن مصر الآن في طريق استعادة دورها الإقليمي والدولي.