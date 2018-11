مفاجأة.. لوحة تذكارية عن صدام حسين في لندن (صورة)

تفاجأ سكان أحد الأحياء شرقي لندن بوجود لوحة تذكارية تخص الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن سكان منطقة وانستيد شرقي لندن تفاجؤوا بوجود لوحة نحاسية كتب عليها "تذكار محبة لصدام حسين"، مع تدوين سنة تاريخ ولادته ووفاته.

وقالت "بي بي سي"، إن وجود اللوحة أثار استياء من قبل سكان الحي.



ونقلت صحيفة الصن عن متحدث باسم مجلس حي "ريد بريدج" قوله: "لم نعط إذنا لأحد لوضع هذه اللوحة، وقد أُزيلت".

وقالت "بي بي سي"، إنه "لا يعرف إن كانت تلك اللوحة التذكارية مجرد مزحة أم أن واضعها من المعجبين بالرئيس العراقي السابق".

So this has just appeared on a bench on my local high street pic.twitter.com/Je9lvNsZX8