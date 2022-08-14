صديق يكشف تفاصيل الوضع الصحي ل "سلمان رشدي"

أكد صديق للروائي البريطاني سلمان رشدي صاحب رواية "آيات شيطانية"، الذي يرقد في المستشفى للعلاج بعد تعرضه لعملية طعن، أن صحة "رشدي" بدأت بالتحسن، وأنه تم نزع جهاز التنفس الصناعي عنه، وأنه يتحدث ويمزح.

وقال آتيش تيسير: "إن صديقي مازال في المستشفى يخضع للعلاج عقب إصابته بجروح خطيرة شملت تليفاً بالكبد، وقطع أعصاب في ذراعه وعينه."

إلا أنه أكد أن رشدي نزع جهاز التنفس الصناعي وأخذ يتحدث ويمزح، في إشارة منه إلى تحسّن حالته الصحية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن".

مكافأة إيرانية

يذكر أن الروائي البريطاني سلمان رشدي، كان تعرّض، الجمعة، لهجوم بينما كان يتقدّم لإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع أمام مئات الحاضرين في معهد تشوتاكوا في نيويورك.

حينها هرع شاب من أصول لبنانية يدعى هادي مطر، صوب المنصة وسدد عدة طعنات للكاتب الذي رصدت إيران مكافأة منذ عام 1989 لمن يُجهز عليه.

إلى ذلك، تقدم محامي المتهم البالغ من العمر 24 عاما، بالالتماس نيابة عنه خلال جلسة استماع للمحاكمة.

أما رشدي المولود في الهند والبالغ من العمر 75 عاما، فقد أصيب بجروح خطيرة جراء الاعتداء، ولا يزال يخضع للعلاج في مستشفى.

أصول هادي مطر

وكشف مسؤول في بلدية بلدة "يارون" في الجنوب اللبناني أن والدي الشاب هادي مطر، الذي طعن الروائي سلمان رشدي أمس الجمعة في نيويورك "هما من يارون. لكن هادي ولد وعاش في الولايات المتحدة، ولم يزر لبنان نهائيا"، بحسب ما أكد لموقع "النشرة" الإخباري اللبناني.

وقال المسؤول، إن أهالي البلدة البعيدة 126 كيلومترا عن بيروت "يتابعون الأخبار عبر وسائل الإعلام، ولا أحد منهم على معرفة بالشاب هادي مطر" فيما لا تزال سلطات ولاية نيوجيرسي، المقيم فيها الطاعن بالولايات المتحدة، تتحفظ على نشر المزيد من المعلومات عن مطر، البالغ 24 سنة، لكنها تعمل مع FBI لتحديد الدافع وراء إقدامه على مهاجمة الكاتب.