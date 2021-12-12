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صورة مذهلة يرسلها مسبار ناسا من الكوكب الأحمر

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:29
صورة مذهلة يرسلها مسبار ناسا من الكوكب الأحمر

أظهرت صورة مذهلة نشرتها  وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لكوكب المريخ  بعد أن  تلقتها من مسبار "برسفيرنس".

وتظهر الصورة نظرة أكثر شمولا على الكوكب الأحمر.

والتقطت الصورة بواسطة عدسات كاميرات التوجيه لمركبة "برسفيرنس" التي وصلت لسطح المريخ كخامس مركبة تابعة لناسا.

وتجري المركبة بحثا عن أي علامات للحياة وتجمع عينات لدراسة المريخ بشكل معمق أكثر من قبل العلماء على الأرض.

وتعتزم وكالة ناسا استمرار تشغيل مركبة "برسفيرنس" حتى يناير 2023، حيث تقوم بإرسال الصور بشكل مستمر وتبحث عن العينات لدراستها.

المركبة المتنقلة "برسفيرنس"، مصممة لاكتشاف آثار لكائنات دقيقة قديمة كان يعج بها المريخ على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة.

وحطت "برسفيرنس" على سطح المريخ، في فبراير الماضي، بعد رحلة فضائية استمرت سبعة أشهر، في نجاح مذهل يدشن مهمة ستستمر أعواما عدة بحثا عن أدلة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

وحطت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

 

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