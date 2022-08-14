ضربات جوية اسرائيلية تستهدف طرطوس السورية (فيديو)

سمع مساء الاحد، دوي انفجارات في سماء محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، فيما أكدت وسائل إعلام رسمية أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية، موضحة انه يجري التحقق من طبيعتها وأسبابها.

وأكدت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس.

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تطلق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية صيدا تجاه طرطوس غرب سوريا pic.twitter.com/gq24ydnRUz — خبر عاجل (@Khabarajelnews) August 14, 2022

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية قصفت سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديدا من قبالة سواحل الجية.

من جهته، قال "المرصد السوري" إن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية في ريف طرطوس الجنوبي، حيث سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، دون معرفة عدد الخسائر حتى الآن.

عدوان إسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية مِن أجواء الساحل الجنوبي باتّجاه الشرق، وينتج عنه دويّ أصوات انفجارات في #طرطوس. — Layal Jradi • ليالـ جرادي (@layalKjradi) August 14, 2022

وأوضح أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الـ19 على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2022.

وذكر أنه وثق في 21 يوليو مقتل 8 اشخاص نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق.

وتقع مدينة طرطوس في غرب سوريا، على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.