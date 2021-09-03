طالبان تبسط سيطرتها على كامل اراضي افغانستان ومصير مجهول لنائب الرئيس

رجحت تقارير اعلامية ان يكون أمر الله صالح نائب الرئيس الافغاني قد فر من بنجشير بطائرات مروحية بعد ان تمكنت حركة طالبان من بسط سيطرتها على اراضي الولاية الاخيرة في البلاد.

نائب الرئيس ينفي الفرار من بنجشير

ونقل موقع يورونيوز تصريحات عن أمر الله صالح، النائب للرئيس السابق أشرف غني الرئيس الأفغاني السابق وأحد قادة جبهة المقاومة الوطنية، إن التقارير التي تدعي مغادرته وادي بنجشير وأفغانستان لا أساس لها من الصحة، مبينا أنها "ليست سوى دعاية من العدو" على حد تعبيره.

وقال صالح: "إن التقارير التي تفيد بأنني غادرت بلادي وأنني خارج أفغانستان لا تعدو أن تكون سوى دعاية من العدو. أنا في بانشير، في قاعدتي. لقد كانت لدينا عديد الاجتماعات مع القيادات، ونحن ندير الوضع مع وجوه سياسية".

وأضاف صالح الذي يقاتل إلى جانب أحمد مسعود في وادي بانشير ضد طالبان القول: "ما من شك في أن الوضع صعب، نحن نتعرض لهجوم على أيدي طالبان والقاعدة وإرهابيين يدعمهم باكستانيون. العدو يعاني من الخسائر وكذلك نحن، وقد واصل العدو هجومه اليوم من جبهتين أو ثلاثة، ولكننا نسيطر على الوضع".

فرار نائب الرئيس الافغاني

وقال موقع روسيا اليوم ان هناك معلومات تفيد بإقلاع مروحيتين من ولاية بنجشير الأفغانية باتجاه غير معلوم وسط أنباء متضاربة حول مكان وجود نائب رئيس أفغانستان، وقالت ان المروحيتين اقلعتا، حسب المعلومات، من داخل إقليم بنجشير، الذي كان يعتبر آخر معقل لقوات مقاومة "طالبان" قبل إعلان الحركية السيطرة عليه، باتجاه غير معلوم مع عدم ذكر الأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا على متنهما.

#مهم:-

د پنجشیر د پریان لویه او استراتیژیکه ولسوالی د جنایتکارو ملېشو له شتون څخه مکمله تصفیه شوه.



دا د پنجشیر دوهمه لویه ولسوالی ده چي د ا.ا.ا. د ځواکونو تر کنترول لاندي کیږي او ولسونه یي د آرام ساه اخلي. — (الحنفــــي وردك) Alhanafi (@Alhanafi_1) September 3, 2021

طالبان تسيطر على افغانستان

واكدت حركة طالبان انها باتت تسيطر الان على كامل اراضي البلاد بعد قليل من اعلانها السيطرة على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد وكانت تقارير إعلامية تتحدث عن فشل محاولة "طالبان" لاقتحام بنجشير الليلة الماضية وتكبدها خسائر ملموسة فيما كان زعيم المعارضة احمد مسعود يتحدث عن شروط لتقاسم السلطة مع طالبان وهو ما رفضته الاخيرة