عاشقان عراقيان ينتحران بالسم على طريقة روميو وجولييت

اختار عاشقان عراقيان انهاء حياتيهما عبر تناول السم على طريقة "روميو وجولييت" اثناء تواجدهما في فندق بمدينة النجف جنوبي البلاد، بحسب ما افاد مصدر امني الاثنين.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن المصدر قوله ان العاشقين دون العشرين من عمرهما، وكانا قد نزلا في الفندق بموجب وثائق مزورة.

واضاف المصدر ان الشاب والفتاة اللذين يتحدران من محافظة ميسان انتحرا عبر تناول السم على طريقة العاشقين "روميو وجولييت" في الملحمة الشهيرة.

واوضح ان الشاب توفي على الفور، فيما لفظت الفتاة انفاسها في المستشفى الذي وصلت اليه في حالة غاية في الخطورة.