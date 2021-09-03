عشرات القتلى في فيضانات نيويورك

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم جرّاء الفيضانات التي خلّفها الإعصار "أيدا" في منطقة نيويورك عقب الهطول القياسي للأمطار والذي دفع سلطات الولاية إلى اعلان حالة الطوارئ بعد التغير المناخي المفاجئ.

فيضانات في الشوارع

وقالت مصادر ان الشوارع تحولت الى انهار فيما غرقت محطّات المترو التي تم تعليق خدماتها بعد أن غمرت المياه السكك واعلن حاكم نيو جيرسي فيل مورفي الصحافيين أن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جرّاء الفيضانات في الولاية. وقال إن "معظم هؤلاء القتلى كانوا أشخاصا علقوا داخل مركباتهم".

امريكا

اعصار ايد

اعقبال اعصار رجل https://t.co/OSXkhVaD64 — خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) September 3, 2021

ولقي 13 شخصا حتفهم في مدينة نيويورك، بينهم 11 لم يتمكنوا من الفرار من الطوابق السفلية للمباني، بحسب الشرطة. وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و86 عاما.

حذر المركز الوطني الامريكي للاعاصير عمدة مدينة"نيو أورلينز"التي تقع في ولاية لويزيانا من قدوم إعصار يدعى #إيدا وقد تبلغ سرعته 210 كيلو متر في ساعة وبالتالي امر عمدة المدينة من السكان إخلاء المدينة باسرع وقت ممكن



(مقطع ازدحام السكان في المطار)

pic.twitter.com/oiugdqOBg1 — ثريد متعب (@you_1ll) August 29, 2021

اعصار ايد

وضرب الإعصار أيدا ولاية لويزيانا جنوبا نهاية الأسبوع، محدثا فيضانات كبيرة وأعاصير فيما خلّف دمارا في الشمال. ونادرا ما يشهد ساحل شمال شرق الولايات المتحدة عواصف كهذه. وتأتي العاصفة مع ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات جراء تغير المناخ.

ويشير العلماء إلى أن الاحترار يجعل الأعاصير أكثر قوة ومحملة بكميات أكبر من المياه، ما يمثّل تهديدا متزايدا لسكان المناطق الساحلية حول العالم.

ظلام في لويزيانا

وحل الظلام على ولاية لويزيانا في الوقت الذي وصل إعصار «إيدا» إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة، بحسبما ذكره موقع «باور أوتيدج يو إس» الذي يرصد انقطاعات الكهرباء