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عشرات القتلى في فيضانات نيويورك

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:02
فيضانات في نيويورك
فيضانات في نيويورك

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم جرّاء الفيضانات التي خلّفها الإعصار "أيدا" في منطقة نيويورك عقب الهطول القياسي للأمطار والذي دفع سلطات الولاية إلى اعلان حالة الطوارئ بعد التغير المناخي المفاجئ.

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فيضانات في الشوارع

وقالت مصادر ان الشوارع تحولت الى انهار فيما غرقت محطّات المترو التي تم تعليق خدماتها بعد أن غمرت المياه السكك واعلن حاكم نيو جيرسي فيل مورفي الصحافيين أن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جرّاء الفيضانات في الولاية. وقال إن "معظم هؤلاء القتلى كانوا أشخاصا علقوا داخل مركباتهم".

ولقي 13 شخصا حتفهم في مدينة نيويورك، بينهم 11 لم يتمكنوا من الفرار من الطوابق السفلية للمباني، بحسب الشرطة. وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و86 عاما.

اعصار ايد 

وضرب الإعصار أيدا ولاية لويزيانا جنوبا نهاية الأسبوع، محدثا فيضانات كبيرة وأعاصير فيما خلّف دمارا في الشمال. ونادرا ما يشهد ساحل شمال شرق الولايات المتحدة عواصف كهذه. وتأتي العاصفة مع ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات جراء تغير المناخ.

ويشير العلماء إلى أن الاحترار يجعل الأعاصير أكثر قوة ومحملة بكميات أكبر من المياه، ما يمثّل تهديدا متزايدا لسكان المناطق الساحلية حول العالم.

ظلام في لويزيانا

وحل الظلام على ولاية لويزيانا في الوقت الذي وصل إعصار «إيدا» إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة، بحسبما ذكره موقع «باور أوتيدج يو إس» الذي يرصد انقطاعات الكهرباء  

 

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