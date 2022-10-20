عشيرة طالب اردني تعتذر بعد تلفيقه تهمة التحرش لـ د. احمد السعد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

قدمت عشيرة المقابلة الاردنية اعتذارها لـ عشيرة بني سعد في بلدة عنبة بلواء المزار الشمالي مساء الخميس ، بعد اقدام احد الطلبة المتخرجين على تلفيق تهمة تحرش دكتور الفيزياء احمد السعد من جامعة العلوم والتكنولوجيا بطالباته مقابل منحهن علامات النجاح واقدامه على فبركة رسائل وتسجيلات صوتية.

واثارت القضية ضجة كبيرة وانتشرت التسجيلات وصور محادثات على مواقع التواصل الاجتماعي الى درجت تحولها الى تريند لعدة اسابيع ، الا ان عشيرة المقابلة انها اقرت مزورة

وشجب الدكتور زياد السعد شقيق الدكتور احمد ، امام جمع غفير من الوجهاء والاكاديميين ظاهرة التشهير الإلكتروني "لما تحمله من افتراء خطير على سمعة وثقة المجني عليهم وهو ما يجرمه القانون والتشريعات ، كما يحرمه الشرع الرباني الذي جعل حرمة لأعراض المسلمين بقوله تعالى " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهتاناً وإثماً عظيما " صدق الله العظيم ، كما قال رسول الهدى في الحديث الشريف " أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء كان حقاً على الله تعالى أن يذيبه يوم القيامة في النار " .

واضاف زياد السعد " ان ابننا الدكتور احمد قد تعرض لحملة تشهير وافتراء ظالمة ومشبوهة وصلت حد الفبركة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي استغله البعض لتحقيق أغراض شخصية غير سليمة عبر استغلال مجموعة من الطلبة المغرر بهم والذي تبين لاحقاً ان معظمهم لم يدرس عند الدكتور احمد ولا يعرفه شخصياً وقد تم تضليل هذه الفئة من الطلبة والتغرير بهم لتحقيق الأهداف المشبوهة لمجموعة ضالة حاقدة سعت لإلحاق الأذى بابننا لأهداف خبيثة وسوف يتم الكشف عن هؤلاء قريباً ان شاء الله " .

وختم بالقول ان عائلته وعشيرته وعلى الرغم من تعرضهم للاذى المادي والمعنوي "فإننا نستجيب طائعين لتعاليم ديننا الحنيف الذي حثنا على العفو والتسامح عمن أساء الينا وظلمنا لنكون من الذين ذكرهم القرآن الحكيم بقوله تعالى " الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين " .

وفي حزيران الماضي انشغل الاردنيون بقضية عرفت باسم "متحرش التكنو"، اشارة الى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتي تفجرت عقب نشر طالبات عبر وسائل التواصل قصصا عن حوادث تحرش قلن انهن تعرضن لها على يد استاذ مادة الفيزياء في الجامعة أحمد السعد.

ودفعت حساسية القضية رئاسة الجامعة الى الاعلان عن توجهها الى فتح تحقيق في القضية، داعية الطالبات اللواتي اتهمن السعد عبر وسائل التواصل بالتحرش بهن، الى التقدم بشكاوى رسمية حتى يتسنى لها السير في اجراءت هذا التحقيق.