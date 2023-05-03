عقب محاولة اغتيال بوتين.. زيلينسكي: زيادة الضغط ستسرع نهاية العدوان

نفت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، علاقة "كييف" بالهجوم الذي تعرض له الكرملين بطائرتين مسيرتين، في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه كلما تم الضغط بشكل أكبر على المعتدي، فإن العدوان سيتنهي بشكل اسرع.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، بالتأكيد ليس لنا علاقة بالهجوم على الكرملين، لإننا نعرف أن ذلك سيؤدي لرد فعل روسي متطرف.

من جانبه علق مجلس الدوما الروسي، على الهجوم، قائلا: "حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة زيلينسكي"

وأعلنت الرئاسة الروسية في بيان الاربعاء، احباط محاولة لاغتيال بوتين نفذتها اوكرانيا بواسطة طائرتين مسيريتين جرى اسقاطهما فوق الكرملين.

وقال البيان ان طائرتين مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس بوتين في الكرملين مساء الثلاثاء، مضيفة انه تم "تعطيلهما" في الوقت المناسب عن طريق "انظمة حرب الرادار".

واضاف ان شظايا الطائرتين تناثرت على ارض الكرملين عقب اسقاطهما.

واكدت الرئاسة الروسية في بيانها ان بوتين لم يصب بأذى "نتيجة للعمل الإرهابي"، وانه "لم يتغير جدول أعماله.. ويستمر كالمعتاد".