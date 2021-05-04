مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر

رؤية الهلال في الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 الجاري، مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبالتالي يكون الاربعاء متمما لرمضان والخميس اول ايام عيد الفطر.

أعلن مركز الفلك الدولي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك، موضحا أن 13 مايو الجاري سيكون عيد الفطر فلكيا.

وأشار مركز الفلك الدولي، وهو مركز علمي رسمي يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا له، إلى أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال عيد الفطر يوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

كما لفت المركز إلى أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل الماضي، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

من جانبه، قال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، حول الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري، إن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم عيد الفطر فيها يوم الخميس 13 مايو.

وأضاف موضحا: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا، فيما رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في معظم قارة إفريقيا، وفي وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في معظم الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وأكمل محمد شوكت عودة: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي، نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء في هذه المناطق بالعين المجردة، وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 12 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية".

وفي شرحه، حدد مدير مركز الفلك الدولي الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في بعض العواصم كما يلي:

- جاكرتا (إندونيسيا): يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة 24 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- أبوظبي (الإمارات): يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و21 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- مكة المكرمة (السعودية): يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و57 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

- عمان والقدس (الأردن وفلسطين): يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و30 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- القاهرة (مصر): يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

- الرباط (المغرب): يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و40 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام تشير إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق، بحسب المركز.