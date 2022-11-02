فتاة اردنية توقع بعصابة اجرامية بعد اغتصابها

نجحت فتاة اردنية في ايقاع عصابة اشرار والتسبب في اعتقال عناصرها واحالتهم الى المحكمة ليتم الحكم على اثنين منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة

في التفاصيل فان المجموعة الاجرامية المكونة من 3 اشخاص اقدمت على ارتكاب 6 جرائم بشعه وفي عدة مناطق وعلى مدار أشهر، الى ان اقدمو على خطف فتاة من خطيبها ليلا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ولم تفلح مقاومتها لهم والقاء نفسها من السيارة ، حيث اعتدوا عليها جسديا وجنسيا، و"قبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة وقطعة كانت تلبسها في اذنها ورمتها في مركبة المجرمين فتمتلك بذلك دليل ادانتهم وتغليظ العقوبة عليهم

وكالة الانباء الاردنية بترا التي اوردت الخبر اشارت الى ان الجناة ارتكبوا جملة من الجرائم والتجاوزات بخطف الفتيات والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا وسكب الكاز على أجسادهن وتعذيبهن، الى ان خطفو الفتاة المذكورة التي نجحت في الايقاع بهم

وقدمت محكمة الجنايات الكبرى الاردنية ضد المدانين الثلاثة 21 بينة، من بينها شهادات الضحايا وذويهم، وأدلة من مسرح جرائمهم، والمركبة التي اعتادوا استخدامها، وما تركته الضحية من ادلة في مركبتهم

وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة تهم: هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر خمس مرات وجناية السرقة والشروع بالقتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والإيذاء بالاشتراك.

