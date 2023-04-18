فرق أمنية في تونس تحاصر مقر حركة النهضة

البوابه - وثق تسجيل مصور فرق الأمن التونسي وهي تحاصر مقر حركة النهضة فجر اليوم الثلاثاء، فيما أفادت أنباء بوضع المقر على ذمة التحقيقات 3 أيام.

وسبق أن أوقفت القوات الأمنية في تونس رئيس الحركة راشد الغنوشي وذلك عقب مداهمة منزله وقيامها بتفتيشه، وفقا لرياض الشعيبي مستشاره الخاص .

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء الاثنين لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف راشد الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب تسجيل مصور لمحادثة جمعته مع قيادات جبهة الخلاص الوطني.

وجاء خلال الفيديو ما فحواه أن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".

وأكدت حركة النهضة أن رئيسها محتجز في مكان غير معلوم لها، لافتة إلى إلى اعتقاله مع بعض مرافقيه.

ودعت الحركة التونسية إلى إطلاق سراح راشد الغنوشي فورا، لأن هناك استهدافا واضحا لصحته، وفقا لتعبيرهم.