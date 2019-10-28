فرنسا: مسلح من اليمين المتطرف يطلق النار على مسجد ويصيب شخصين

قال مصدر في الشرطة إن الرجل المُسن (84 عاما) الذي أطلق الرصاص فأصاب شخصين عند مسجد في بايون بجنوب فرنسا يوم الاثنين له صلات باليمين المتطرف.

وقال مصدر آخر مطلع إن المهاجم كان مرشحا عن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في عام 2015.

وأصيب شخصان مسنان بجروح خطرة الإثنين أمام مسجد مدينة بايون جنوب غرب فرنسا، بعد أن أطلق عليهما الرجل النار حسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقاله.

وتضمن بيان لمديرية الشرطة "عند الساعة 15,20 حاول رجل إضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار"، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل أن يغادر المكان.

ويبلغ الجريحان 74 و78 من العمر وتم نقلهما إلى المركز الطبي في بايون، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب مصدر أمني فإن المسلح رجل يبلغ من العمر 84 عاما ويدعى كلود، اس. وتم إرسال فريق متفجرات إلى منزله الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت إجراءات أمنية في محيط المسجد.

