فعاليات في نيويورك تدعو لمنع الرئيس الايراني من دخول الولايات المتحدة

اعلنت المعارضة الايرانية انه في يوم الجمعة، 12 أغسطس / آب 2022، وتزامناً مع مرور عام كامل على تنصيب رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي، سيكشف معرض صور خارجي مفصل على الجانب الآخر من مبنى الكابيتول الأمريكي تورطه في أربعة عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وقالت المعارضة الايرانية في تقرير ارسلته الى البوابة ان المعرض سيؤكد دور رئيسي المباشر في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي وقتل أكثر من 1500 متظاهر خلال انتفاضات 2019.

وسيتحدث شهود وأقارب الضحايا وشخصيات سياسية في المعرض، مطالبين بمنع رئيسي من دخول الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في مدينة نيويورك.

رئيسي مدرج في قائمة عقوبات واشنطن بسبب "تعزيز القمع الداخلي والخارجي للنظام".

كما سيحث المنظمون البيت الأبيض على محاسبة رئيسي على جرائمه ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

المتحدثون:

السفير لينكولن بلومفيلد جونيور، مساعد سابق لوزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية

الدكتور جاري باور، وكيل وزارة التعليم الأمريكية السابق، عضو سابق في لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية

جريجوري ستانتون، الرئيس المؤسس ورئيس منظمة مراقبة الإبادة الجماعية

د. إيفان ساشا شيهان، المدير التنفيذي، كلية الشؤون العامة والدولية، جامعة بالتيمور

رولين فان برويكهوفن، عضو مجلس إدارة معهد المشاركة العالمية

عدد من عوائل ضحايا مجزرة عام 1988

التاريخ: الجمعة 12 أغسطس 2022 والموقع: مبنى الكابيتول الأمريكي

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