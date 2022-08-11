فيديو: حافلة اسرائيلية تدهس مستوطنين في القدس وانباء عن قتلى

قال عدد من المستوطنيين واصيب اخرين عندما قامت حافلة نقل اسرائيلية تتبع شركة ايغد بدهسهم في القدس المحتلة مساء يوم الخميس

وتحدثت تقارير عبرية عن مصرع 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في اصطدام حافلة تابعة للشركة المذكورة بعدد من المارة غرب القدس.

وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان وقد بدات بسحب المصابين من تحت الحافلة ويبدو ان السائق فقد السيطرة عليها

زاوية أخرى للحادث في القدس المحتلة pic.twitter.com/fKEpclG3Ep — Ali ᏴK (@Ali_Bk_Hanas) August 11, 2022



والليلة الماضية ذكرت قناة كان العبرية ان شوارع إسرائيل شهدت حوادث سير دامية أوقعت ثلاثة قتلى وعدد من الإصابات.

ووفقاً للقناة العبرية، لقي شخصان حتفهما من جراء تصادم سيارتين قرب كفر قاسم على طريق رقم خمسة.

ويستدل من التحقيق الاولي أن إحدى السيارتين سرقت من كفار سابا وسارت بعكس اتجاه السير وارتطمت بأخرى قادمة من الاتجاه المقابل مما أدى إلى مصرع السائقيْن.

3 قتلى وعدد من الجرحى بعد اصطدام حافلة تقلّ عددًا من المستوطنين في القدس المحتلة. pic.twitter.com/OmDr5WzU7i — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) August 11, 2022



وأوضحت القناة أنه وقت لاحق قتل راكب دراجة نارية قرب كفر قرع على طريق 65، جراء حادث تصادم مع سيارة ودراجة نارية أخرى، كما اصيب 3 أشخاص بجروح تفاوتت بين متوسطة وطفيفة.

مصادر عبرية :" قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين جراء انزلاق حافلة في مدينة القدس المحتلة". pic.twitter.com/Rx9AIJrZ87 — حراس Hurras (@huraasnet) August 11, 2022