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فيديو: حافلة اسرائيلية تدهس مستوطنين في القدس وانباء عن قتلى

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 07:50
قتلى اسرائيليين في حادث سير في القدس
قتلى اسرائيليين في حادث سير في القدس

قال عدد من المستوطنيين واصيب اخرين عندما قامت حافلة نقل اسرائيلية تتبع شركة ايغد بدهسهم في القدس المحتلة مساء يوم الخميس 

وتحدثت تقارير عبرية عن مصرع 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في اصطدام حافلة تابعة للشركة المذكورة بعدد من المارة غرب القدس.

وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان وقد بدات بسحب المصابين من تحت الحافلة ويبدو ان السائق فقد السيطرة عليها 

 


والليلة الماضية ذكرت قناة كان العبرية ان شوارع إسرائيل شهدت حوادث سير دامية أوقعت ثلاثة قتلى وعدد من الإصابات.
 ووفقاً للقناة العبرية، لقي شخصان حتفهما من جراء تصادم سيارتين قرب كفر قاسم على طريق رقم خمسة. 
 ويستدل من التحقيق الاولي أن إحدى السيارتين سرقت من كفار سابا وسارت بعكس اتجاه السير وارتطمت بأخرى قادمة من الاتجاه المقابل مما أدى إلى مصرع السائقيْن. 

 


وأوضحت القناة أنه وقت لاحق قتل راكب دراجة نارية  قرب كفر قرع على طريق 65، جراء حادث تصادم مع سيارة ودراجة نارية أخرى، كما اصيب 3 أشخاص بجروح تفاوتت بين متوسطة وطفيفة.

 

 

 


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