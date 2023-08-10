فيديو صادم: فوضى واشتباكات في شارع أكسفورد بلندن بسبب دعوات للنهب

شهد شارع أكسفورد الشهير وسط لندن مشاهد من الفوضى والاشتباكات بين الشرطة وعصابات حاولت نهب المتاجر، وذلك بعد دعوة تداولها الشبان عبر تطبيق "تيك توك" للتجمهر واقتحام المحلات ونهبها.

وقامت الشرطة بنشر تعزيزات أمنية في منطقة شارع أكسفورد الذي يزدحم بالسياح والمواطنين، للحيلولة دون تنفيذ أي أعمال تخريب أو نهب، مما أثار حالة من الهلع بين المتسوقين والزوار الذين كانوا في المنطقة في ذلك الوقت.

من جهتها، دعت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إلى تحمل المسؤولية ومحاسبة عصابات السرقة والنهب التي تسببت في الاضطرابات بشارع أكسفورد الشهير.

وأكدت برافرمان على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضبط ومحاسبة المتورطين في تلك الأحداث المؤسفة.

حالة من الفوضى واشتباكات بين الشرطة ومراهقين في شارع أكسفورد الشهير في وسط لندن بعد محاولة الشرطة اعتقال عدد منهم بسبب محاولتهم نهب المتاجر استجابةً لدعوة عبر منصة تيك توك لغزو المتاجر ونهبها pic.twitter.com/aMQ19eJ74f August 9, 2023

وقالت إن هذه الأعمال العنيفة التي تم تنظيمها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تمت للسلوك القانوني بأي صلة.

وشددت الوزيرة على أن الشرطة تتمتع بدعمها الكامل للقيام بكل ما يلزم لضمان النظام العام ومكافحة الجريمة.

وأعربت عن رفضها لأي تجاوز يهدد الأمن والنظام في البلاد.

وأكدت برافرمان أن بريطانيا لن تسمح لمثل هذه الأعمال المخربة بالتكرار في شوارع لندن أو أي مكان آخر في البلاد.

