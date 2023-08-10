فيديو صادم: فوضى واشتباكات في شارع أكسفورد بلندن بسبب دعوات للنهب

شهد شارع أكسفورد الشهير وسط لندن مشاهد من الفوضى والاشتباكات بين الشرطة وعصابات حاولت نهب المتاجر، وذلك بعد دعوة تداولها الشبان عبر تطبيق "تيك توك" للتجمهر واقتحام المحلات ونهبها.
وقامت الشرطة بنشر تعزيزات أمنية في منطقة شارع أكسفورد الذي يزدحم بالسياح والمواطنين، للحيلولة دون تنفيذ أي أعمال تخريب أو نهب، مما أثار حالة من الهلع بين المتسوقين والزوار الذين كانوا في المنطقة في ذلك الوقت.
من جهتها، دعت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إلى تحمل المسؤولية ومحاسبة عصابات السرقة والنهب التي تسببت في الاضطرابات بشارع أكسفورد الشهير.
وأكدت برافرمان على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضبط ومحاسبة المتورطين في تلك الأحداث المؤسفة.
وقالت إن هذه الأعمال العنيفة التي تم تنظيمها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تمت للسلوك القانوني بأي صلة.
وشددت الوزيرة على أن الشرطة تتمتع بدعمها الكامل للقيام بكل ما يلزم لضمان النظام العام ومكافحة الجريمة.
وأعربت عن رفضها لأي تجاوز يهدد الأمن والنظام في البلاد.
وأكدت برافرمان أن بريطانيا لن تسمح لمثل هذه الأعمال المخربة بالتكرار في شوارع لندن أو أي مكان آخر في البلاد.