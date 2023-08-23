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فيديو مروع.. لبناني يطلق النار على زوجته في الشارع

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 11:36
رجل يُطلق النار على زوجته أمام طفلهما الصغير في مدينة طرابلس شمال لبنان
رجل يُطلق النار على زوجته أمام طفلهما الصغير في مدينة طرابلس شمال لبنان

شهدت منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان حادثًا مروعًا تم توثيقه في مقطع فيديو صادم، يُظهر رجلًا لبنانيًا وهو يُطلق النار على زوجته أمام طفلهما الصغير نتيجة لخلافات عائلية.

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في تفاصيل الحادث، تُظهر اللقطات السيدة وهي تحمل طفلها وتحاول بيأس الفرار من زوجها الغاضب.

وفي لحظة صادمة، يقوم الرجل بإطلاق النار نحو قدمي زوجته، مما يتسبب في سقوط الطفل من يديها، وسط تعبيرات الرعب والصدمة على وجوه الشهود.

حاولت السيدة جاهدة الابتعاد عن زوجها العنيف الذي استمر في إطلاق النار عدة مرات، خلال هذه اللحظات المروعة، صرخ الطفل بينما كان يشهد على تلك الوحشية.

بعد الحادث المروع، أُصيبت الزوجة في قدمها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، بينما لاذ الزوج بالفرار من مكان الحادث إلى وجهة غير معروفة.

وتحقق السلطات المحلية في الواقعة وباشرت البحث عن الجاني، حيث يدعى الرجل عامر زكريا وهو مُشتبه به في ارتكاب هذا العمل العنيف
 

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