قتلى وجرحى بإنفجار داخل مقر حكومي في "كابل" .. فيديو

وقع انفجار، اليوم السبت، بمدخل أحد المقار الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وكالة "كابل نيوز".

وقالت "كابل نيوز": "وقوع انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي غربي "كابل" ".

وبحسب "كابل نيوز"، فإن "الانفجار وقع عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وأفادت شبكة العربية بسقوط قتلى وجرحى في التفجير، بينما نقلت “الجزيرة” القطرية عن مصدر حكومي أن “3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في الانفجار”.

يذكر أن، حصيلة هجوم بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابول ارتفعت إلى ثمانية قتلى و18 جريحا، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وأعلنت الشرطة أن "الفرق الامنية تحاول العثور على المنفّذين"، وكان متحدّث باسم الشرطة قد أشار إلى أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" فى شارع تجارى مزدحم فى الحى الواقع في غرب كابول.