"قتل واغتصاب وتعذيب اطفال" خلال قمع احتجاجات ايران

تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد نشر الثلاثاء، عن ارتكاب اعمال قتل وتعذيب واعتداء جنسي بحق اطفال خلال الحملة التي شنتها السلطات الايرانية لقمع الاحتجاجات الاخيرة في البلاد.

وشهدت ايران احتجاجات واسعة آب/أغسطس 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد ايام من احتجازها على يد شرطة الاداب بدعوى عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة، وخصوصا الحجاب.

وقتل خلال الاحتجاجات نحو 537 شخصا، منهم 68 طفلا على الاقل، وذلك حتى مطلع نيسان/أبريل 2023.

واتهم تقرير المنظمة الذي حمل عنوان "إيران: قوات الأمن تقتل وتعذب وتعتدي على الأطفال"، سلطات الجمهورية الاسلامية باعتقال واستجواب ومحاكمة أطفال خارج محاكم الاحداث ودون ضمانات قانونية وكذلك منعهم من توكيل محامين.

وقال التقرير انه وجهت تهمة "العداء لله والفساد في الأرض" ضد هؤلاء الاطفال من بين تهم اخرى "غامضة وفضفاضة".

ووفقا للنظام القانوني الاسلامي الذي تتبعه ايران، فان مثل هذه التهم قد تصل عقوبتها الى الاعدام او بتر الاطراف.

وفي كثر من الحالات، جرى توقيف اطفال لفترات طويلة دون علم اهلهم بمكانهم، حسب التقرير.

"قوات وحشية"

وتقول الباحثة في الشؤون الإيرانية في "هيومن رايتس ووتش" تارا سبهري فر ان السلطات الايرانية اطلقت العنان لقواتها الوحشية "لتعتدي على الأطفال جنسيا وتعذبهم"، فضلا عن اخضاعهم لمحاكمات "جائرة وسخيفة"، في اطار حملتها لاسكات المعارضين والمحتجين.

ووثق تقرير المنظمة شهادة قريب لطفل في السابعة عشرة من عمره تحدث فيها تعرضه للتنكيل والاغتصاب، ما ادى الى اصابته بنزيف شرجي.

وتحدثت طالبة عن قيام قوات الامن بجلدها أثناء التحقيق، وقالت اخرى انها رأت المحققين يغرزون ابرة تحت اظافر طفل، ويصعقون اطفالا اخرين بالكهرباء ويغتصبونهم.

واشارت هيومن رايتس ووتش في تقارير سابقة عن وفاة طفلتين هما نيكا شاكارمي (16 عاما) وسارينا إسماعيل زاده (16 عاما) اللتين فارقتا الحياة تحت التعذيب، فيما قالت السلطات ان وفاتهما ناجمة عن "القفز أو السقوط" من أماكن عالية.