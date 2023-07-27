حماس تتبنى العملية.. قصف مستوطنة "رام أون" في غلاف جنين (فيديو)

أعلنت كتيبة العياش التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، عن قصف مستوطنة "رام أون" التي تقع في غلاف جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الكتيبة في بيان مقتضب بأن مقاتليها تمكنوا من قصف المستوطنة باستخدام صاروخ من طراز "قسام 1"، وذلك كرد على العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وشهد المسجد الأقصى المبارك في القدس، اليوم اقتحامًا استفزازيًا كبيرًا من قبل مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين، وذلك بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزراء اسرائيليين آخرين.

حيث تم تنفيذ جولات استفزازية في باحات المسجد وتنظيم طقوس تلمودية في مرافقه، مما أثار غضب المسلمين وشجبهم لهذه الأفعال.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد دعوات وتحشيد من جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وقد أثارت هذه الدعوات والاقتحامات حالة من التوتر والاحتجاجات من قبل المسلمين الذين يرون المسجد الأقصى كمقدس لهم ومكانًا ذا أهمية روحية وتاريخية عظيمة.

وتاليا نص البيان الصادر عن كتيبة العياش:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى "وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" صدق الله العظيم

بيان صادر عن #كتيبة_العياش في إطار معركة الاعداد والتطوير المستمر ورداً على جرائم هذا العدو الحاقد بحق أبناء شعبنا وتغوله في دماءنا وتدنيس مقدساتنا.. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة (رام اون) في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1.. ونقول لهذا العدو الغبي أن المسجد الأقصى خط احمر لن نسمح بتجاوزه فدمائنا رخيصة في سبيله .. ونقول لهذا العدو الحاقد أن إرث العياش قادم باذن الله وإنه لجهاد نصر او استشهاد. التطوير والإعداد مستمر . كتيبة العياش 9 محرم 1445 هـ الموافق 27 تموز 2023 والقادم أعظم .



