فرنسا.. القضاء يفتح تحقيق في تمويل حملات ماكرون

شرع قضاء فرنسا بفتح تحقيق في حملتين انتخابيتين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وأسفرت نتائجهما عن فوزه.

ويدور التحقيق حول مسألة ما إذا رئيس فرنسا الحالي إيمانويل ماكرون قد استفاد بشكل غير قانوني خلال حملتين انتخابيتين في عامي 2017 و 2022، من خدمات شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات الإدارية، التي كانت تخضع لتحقيقات ضريبية بفرنسا منذ نهاية آذار/مارس الماضي والتي لم تسدد أي ضرائب في البلاد على مدار 10 سنوات ماضية على الأقل.

ويطمح الإدعاء في فرنسا إلى المعرفة ما إذا كان رئيس فرنسا الحالي إيمانويل ماكرون أدرج جميع الخدمات الاستشارية التي تلقتها شركة ماكينزي في الميزانية العمومية لتمويل حملته، فيما تؤكد الشركة المشار اليها أنها ومقرها الولايات المتحدة أنها تقوم بالصرف ضمن إطار القانون.