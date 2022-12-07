قناة الحرة الاميركية: منتخب المغرب عكر صفو المونديال وحشر نفسه بين الكبار

تجاوزت قناة الحرة المدعومة من وزارة الخارجية الاميركية والاعراف والتقاليد الرياضية والانسانية ، عندما علقت على تفوق المنتخب المغربي على نظيره الاسباني في دور الـ 16 بركلات الترجيح 3-0 في اطار مونديال قطر 2022 ووصفته بصفات مهينة ، قبل ان تتراجع عن عنوان العنوان الاولى وتعدله مجددا

وحاولت الحرة تحميل وكالة الانباء الفرنسية مسؤولية التقرير ، عندما اجتزأت بعض العبارات التي تشيد ببطولة واداء شباب ورجال منتخب المغرب في مباراته التي تابعها عشرات الملايين من العرب على وجه الخصوص

فبعد انتصار تاريخي حققه المنتخب المغربي على المنتخب الاسباني احد المرشحين للظفر بكأس العالم وبطل النسخة 2010 التي استضافتها جنوب افريقيا خرج موقع قناة الحرة الاميركية بعنوان: ربع نهائي المونديال ينطلق الجمعة... خرق وحيد يعكر صفو المنتخبات الكبرى

وتحدثت القناة عبر موقعها في متن الخبر قائلة "عكر المغرب صفو المنتخبات الكبرى عندما حشر نفسه في ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم محققا مفاجأة كبرى" ونسبت الكلمات الى وكالة الانباء الفرنسية

وبعد التدقيق تبين ان الوكالة الفرنسية لم تأت بمثل تلك الضيغة التي ارادتها قناة الحرة، وتحدث تقرير فرانس برس عن ان المنتخب المغربي قد حشر نفسه كعنصر قوي يحتل موقعا بين الكبار وقد اطاح خلال الدور الاول بالمنتخب البلجيكي صاحبة المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 ، وصعد الى الدور الثاني من دون اي خسارة ولم يتلق مرماه الا هدف وسجلت 4 اهداف

بعد قليل من نشر قناة الحرة لخبر تاهل اسود الاطلس بالعنوان والطريقة المهينتين، سعت القناة لاخفاء معالم عنصريتها الفاضحة ، وغيرت عنوان تقريرها ليصبح "ربع نهائي المونديال ينطلق الجمعة.. والمغرب يقارع المنتخبات الكبرى"

كما غيرت مقدمة خبرها في محاولة منها لتلفيق تهمة اهانة منتخب المغرب للوكالة الفرنسية ، وتغير خبر الحرة الى "في سابقة للمنتخبات العربية في كأس العالم لكرة القدم، بلغ المغرب ربع نهائي مونديال قطر 2022، بفوزه الثلاثاء على إسبانيا بطلة 2010 بركلات الترجيح، وهو ما تقول فرانس برس، إنه فوز "عكر صفو المنتخبات الكبرى".

ولم يتمكن موقع قناة الحرة الاميركية من اخفاء معالم الجريمة بشكل كامل ، فقد تداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خبر القناة الاميركية ، بل ان البحث عن الخبر في موقع البحث العالمي جوجل بعنوانه القديم المهين يبرز في المقدمة الى ان تتبدل وتتعدل خواص الكاش والارشفة