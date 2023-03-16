قوة اسرائيلية خاصة تغتال ثلاثة فلسطينيين في جنين

اغتالت قوة اسرائيلية خاصة الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما افادت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية.

وقالت الوزارة في بيان ان ثلاثة شهداء سقطوا برصاص الجيش الاسرائيلي في جنين، مشيرة الى اصابة خمسة فلسطينيين اخرين بعضهم في حالة حرجة.

ونقلت وكالة انباء معا عن مدير مستشفى جنين قوله ان الشهداء هم نضال خازم وعمر عوادين ويوسف شريم.

واكد الجيش الاسرائيلي من جانبه ان قواته تنشط حاليا في المدينة.

وقالت مصادر محلية ان القوة الاسرائيلية تسللت الى وسط المدينة وصولا الى شارع ابو بكر حيث قتلت الشبان الثلاثاة.

تغطية صحفية: "قوات الاحتـ ـلال تسحب المركبة الي استخدمتها قواته الخاصة في اقتحام جنين". pic.twitter.com/1y68xXJkMn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 16, 2023

ولاحقا، شوهدت تعزيزات كبيرة من الجيش الاسرائيلي تخترق شوارع مدينة جنين ومخيمها، وسط اصوات تبادل للنيران.