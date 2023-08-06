كيم جونغ أون يتفقد مصانع الأسلحة ويؤكد الاستعداد للحرب

أجرى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، جولة تفقدية لعدد من المصانع الرئيسية للأسلحة في بلاده خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك منشآت تنتج محركات صواريخ كروز.

ووفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد، دعا كيم خلال هذه الجولة إلى زيادة الإنتاج في هذه المصانع.

وتأتي هذه الجولة التفقدية بعد أقل من أسبوعين من تفقد كيم لعرض عسكري ضخم، شهد مشاركة مسؤولين روس وصينيين، تم خلاله استعراض آخر التقنيات العسكرية لكوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات المسيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن كيم زار مصنعًا لإنتاج محركات للطائرات المسيرة العسكرية، بالإضافة إلى خطوط إنتاج للقذائف بمختلف أنواعها وأحجامها.

وأكد كيم خلال زيارته للمصنع ضرورة "زيادة أداء المحركات وتحسين كفاءتها" وحث على "توسيع القدرة الإنتاجية بسرعة".

كما ركّز على أهمية تحديث الأسلحة الصغيرة، ووصفها بأنها "الأمر الأكثر أهمية وإلحاحًا في الاستعدادات للحرب".

وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قام بزيارة مصنع لإنتاج محركات للطائرات المسيرة العسكرية، بالإضافة إلى خطوط إنتاج للقذائف بأنواع متعددة ومختلفة العيارات.

وأثناء زيارته للمصنع، دعا كيم إلى "زيادة أداء المحركات وتحسين كفاءتها" وأكد على ضرورة "التوسع السريع في القدرة الإنتاجية".

كما ألقى الضوء على أهمية تحديث الأسلحة الصغيرة واعتبرها "الأمر الأكثر أهمية وإلحاحا في الاستعدادات للحرب".

تأتي هذه الجولة التفقدية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وفي وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتنظر كوريا الشمالية إلى هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارا من أنها قد تتخذ إجراءات "ساحقة" ردًا على ذلك.

في الشهر الماضي، نظمت بيونغ يانغ عرضًا عسكريًا كبيرًا للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، وصفه المحللون بأنه "أكبر عرض كوري شمالي صارخ للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية".

