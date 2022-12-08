كييف تطلب ذخائر عنقودية من واشنطن.. وزيلينسكي: الصراع سينتهي العام المقبل

رجح الرئيس الأوكراني، فلادومير زيلينسكي، أن ينتهي الصراع في البلاد، خلال العام المقبل.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مسجل مسبقا إلى حفل تصنيف "بوليتيكو 28" السنوي: "أعتقد أن الأوكرانيين سيكونون الأكثر نفوذا في العام المقبل أيضا، ولكن بالفعل في وقت السلم".

من جهة أخرى، أفادت وسائل اعلام أمريكية، بأن واشنطن تدرس طلبا أوكرانيا، لتزويد "كييف" بأسلحة عنقودية محظورة من قبل أكثر من 100 دولة.

وقال تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، إن "كييف" تطلب ذخائر عنقودية، ورؤوسا حربية لاستخدامها ضد القوات الروسية.

وبين التقرير، أن الإدارة الأمريكية، تدرس منذ شهور الطلب الأوكراني، مشيرا إلى أن السبب في عدم تلقي الطلب الدعم الكافي هو القيود القانونية التي يفرضها الكونغرس الأمريكي على نقل الذخائر العنقودية الأمريكية.

وقال أحد مساعدي الكونغرس لشبكة "سي إن إن" إن الذخائر العنقودية لن تساعد أوكرانيا على تحقيق مكاسب في ساحة المعركة.