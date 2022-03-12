كييف تقر: مركز خاركيف للأبحاث النووية آمن

اقر البرلمان الأوكراني بإن مركز الأبحاث النووية في مدينة خاركيف لا يزال آمنا، فيما عاد التيار الكهربائي بشكل جزئي الى مفاعل تشرنوبيل بعد حملة اعلامية دولية كانت قد افادت بخروج المفاعلين من تحت السيطرة وهو ما سيهدد البشرية .

لا اضرار في خاركيف

وقال بيان صادر عن البرلمان الاوكراني بأنه لم يحدث ضرر يؤثر على السلامة النووية أو يؤدي لحدوث إشعاع، موضحا أن مستوى الإشعاع في المنشأة طبيعي.

وقال البيان إنه تمت إعادة الكهرباء إلى الأنظمة والمكونات المرتبطة بالجانب الأمني، ويعمل موظفو المنشأة على التغلب على تأثير الهجوم.

الجيش الروسي: أوكرانيا دمرت مبنى في المركز لإخفاء أبحاث نووية.

اتهامات اميركية لروسيا

وكانت الولايات المتحدة قد شنت حملة دعائية اتهمت خلالها روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من «استمرار القصف الروسي على منشآت نووية» في أوكرانيا، لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي حتى الآن.

عودة التيار الى تشرنوبيل

إلى ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تمت إعادة خطوط التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى محطة تشرنوبل للطاقة النووية، نقلا عن شركة «أوكرينيرهو» المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية.

وكانت خطوط الكهرباء قد تضررت بسبب القصف مما أدى إلى التوقف المؤقت لوصول التيار الكهربائي لتبريد قضبان المفاعل. إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن هذا لا يشكل خطرا على السلامة، نظرا لأن مولدات الطوارئ تولد الكهرباء في المحطة.



