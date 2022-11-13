لا صورة جماعية بقمة مجموعة العشرين بسبب الأزمة الأوكرانية

تخلت إندونيسيا عن التقاط صورة جماعية بقمة مجموعة العشرين، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية حول الوضع في أوكرانيا

وستعقد القمة في بالي يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.

وتضم مجموعة العشرين أكبر الدول المتقدمة اقتصاديا وكذلك تشمل دولا نامية،

ويقف في العادة زعماء العالم معا في قمم دولية كبرى لإلتقاط صورة جماعية عائلية تدل على القوة والوحدة، إلا أنها وفي هذه المرة تم إلغاؤها في قمة مجموعة العشرين المقبلة بسبب الخلافات بين المشاركين على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ومن المحتمل أن تأثر الخلافات المتباينة بين المشاركين في القمة على تبني بيان مشترك في نهاية القمة في بالي.