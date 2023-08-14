مأساة في القاهرة: قتل إمام مسجد بطعنة قاتلة على يد صديقه

أصبح إمام مسجد ضحية لجريمة قتل مروعة على يد صديقه، حيث تعرض للطعن أمام باب المسجد في منطقة "الوايلي" التابعة لمحافظة القاهرة.

بعدما ورد إخطار من الأهالي، تحركت قوات قسم شرطة الوايلي في القاهرة بسرعة للتعامل مع تقرير عن وقوع مشاجرة بين شخصين أسفرت عن وفاة أحدهما، وهو الإمام "الشيخ موسى"، طعنًا أمام مسجد بنفس المنطقة.

أظهرت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أنه نشأ خلاف كلامي بين المجني عليه وصديقه، ناتج عن خلافات سابقة، تطورت تلك المشاكل إلى مشاجرة عنيفة.

أثناء هذه المشاجرة، قام المتهم بطعن الإمام المجني عليه بسلاح أبيض أمام المسجد، ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه من قبل الأهالي.

تمكنت قوات المباحث من القبض على المتهم، واعترف بمسؤوليته عن الحادثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهته بالقانون.

