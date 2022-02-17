ماكرون: لولا تدخل فرنسا لسقطت عاصمة مالي بيد الإرهابيين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعمل على زيادة الدعم الأمني لدول الساحل الأفريقي، وأنه لولا التدخل الفرنسي في مالي لسقطت العاصمة باماكو في يد الإرهابيين.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي ماكي سال في باريس، اليوم الخميس: "سنواصل محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وعندما يتطلب الأمر تدخلا عسكريا سنكون موجودين".

وتابع الرئيس الفرنسي: "لا يمكن البقاء بجانب دولة لا تشاركنا نفس الاستراتيجية والأهداف"، وذلك تعليقا على قرار سحب فرنسا وحلفائها لقواتهم العسكرية من مالي، الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس.

وتابع: "فرنسا تدخلت في مالي لمكافحة الإرهاب بناء على طلب من باماكو والسلطات الحالية لا تضع مكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها"، مضيفا: "لولا تدخل فرنسا لسقطت باماكو في يد الإرهابيين".

وأوضح ماكرون أن "هناك من يدلون بتصريحات عدائية ضد فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي في مالي"، مضيفا: "سنتأكد من أن يتم انسحاب قواتنا من مالي بشكل آمن".

ولفت ماكرون إلى أن الانسحاب سينتهي بحلول يونيو/ حزيران المقبل، مشيرا إلى أن القوى الأوروبية التي ستغادر مالي ستتمركز في النيجر.