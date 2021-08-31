مجاهد: الهزيمة الأمريكية بأفغانستان درس كبير لغزاة آخرين

اعتبر المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، رحيل آخر جندي أمريكي من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما نصرا لجميع الأفغان.

وأكد مجاهد على رغبة الحركة في الحفاظ على "علاقات دبلوماسية جيدة" مع الولايات المتحدة.

وقال ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابول في العاصمة الأفغانية “نهنئ أفغانستان (…) إنه نصر لنا للجميع”. وأضاف “نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم”.

وأكد مجاهد أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت “درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي”.

وقال المتحدث “إنه أيضا درس للعالم”.

واحتفلت حركة طالبان بعد مغادرة آخر القوات الأمريكية كابول، مما وضع حدا لعمليات الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة في المطار والحرب التي تقودها واشنطن في أفغانستان منذ 20 عاما.