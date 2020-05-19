محافظ الدقهلية في مصر يعلن اصابته بفيروس كورونا

أعلن محافظ الدقهلية في مصر إصابته بفيروس كورونا، بعدما أظهرت نتائج معملية إيجابية العينات المأخوذة منه، ضمن عدد من مسؤولي المحافظة، ليكون أول مسؤول مدني بارز في الحكومة المصرية تُعلن إصابته بالمرض.

وقال المحافظ أيمن مختار، 47 عاما، إنه سيخضع للبروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة المصرية، وسيتم عزله في أحد المستشفيات لتلقي العلاج، موضحا أن أعراضه المرضية حتى الآن بسيطة.

وكان اثنان من قيادات الهيئة الهندسية بالجيش المصري برتبة لواء قد توفيا جراء الفيروس قبل نحو شهرين.

وتقترب الإصابات بكورونا في البلاد من 13 ألفا، فيما بلغت الوفيات نحو 650 حالة، ولدى مصر أعلى عدد وفيات بالفيروس في إفريقيا.

