محمد بن راشد يرد على الحكم القضائي: احب ابنائي ولم ارهبهم

في تعليقه على الحكم الصادر ضدة من محكمة بريطانية على الدعوى القضائية التي رفعتها عليه زوجته السابقة الاميرة هيا بنت الحسين الخميس الماضي، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد " انه " يحب ابنيه ويعتز بحبهما له، ولطالما اعتنى بهما ودعمهما، وسيفعل ذلك دائما".

بيان محمد بن راشد بعد الحكم القضائي

وقالت المحكمة ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمد إلى مضايقة وترهيب زوجته السابقة بدرجة مفرطة"، وقال حاكم دبي في بيان : "يحتفط بنفيه للادعاءات التي جاءت في هذه الإجراءات القضائية المغرضة، ويطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية ابنيه وعدم التدخل في حياتهما الشخصية".

الحكم ضد حاكم دبي في لندن

وقالت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن إنّ حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عمد إلى مضايقة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين وترهيبها "بدرجة مفرطة".

وتَقَرَّرَ منح الأميرة هيا مسؤولية الرعاية الطبية والتعليم الخاصة بالطفلين، وسيُسمح لحاكم دبي بأن يبقى على اتصال غير مباشر بهما.

وقال رئيس المحكمة، أندرو ماكفارلين، إنّ "محمد بن راشد آل مكتوم (72 عاماً) أظهر باستمرار سلوكاً قسرياً حيال أفراد عائلته"، معتبراً أنهم "يتصرفون خلافاً لإرادته".

ويأتي هذا القرار على خلفية الدعوى القضائية بين حاكم دبي وزوجته السادسة، الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاماً)، ابنة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، والتي فرت من الإمارات متوجهة إلى لندن عام 2019، قائلة إنها شعرت بـ"الرعب" من زوجها آنذاك.

الاميرة هيا تعلن طي الصفحة

وفي وقت سابق اعلنت الأميرة هيا بنت الحسين بيانا رسميا بخصوص هذه القضية، عن أملها في طي صفحة الإجراءات القضائية بعد الحكم الصادر.

وتابعت: "لم أستخدم صوتي علانية خلال فترة سير الإجراءات القضائية احتراما للمحكمة، وحماية لعائلتي، ووجهت رسائل شكر لأطراف عدة على دعمهم خلال تلك الفترة".

وأكملت في البيان: "لطالما رغبت في التعبير عن امتناني الكبير لجلالة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أخي العزيز، لما أثبته لأبنائي الجليلة وزايد خلال هذه المحنة، ولم تتوان يوما عن تقديم حبك ودعمك لنا، وشعرت على الدوام بالأمان في حماية الحضن الأردني الدافئ هنا في بريطانيا على الرغم من التحديات المعقدة وصعوبة الظرف، وسأكون ممتنة على الدوام للدعم الذي قدمه شقيقي، صاحب السمو الملكي الأمير علي، وكافة أفراد أسرتي الأردنية".

وكانت المحكمة العليا ارتأت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أنّ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تربطه علاقات قديمة بالملكة إليزابيث الثانية، أذن بالتنصّت على اتصالات زوجته ومحاميها البريطانيين. وأشار القاضي إلى أنّ حاكم دبي "قام بمضايقة زوجته وترهيبها قبل مغادرتها إلى إنكلترا".