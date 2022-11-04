محمد علي المقاول المصري المعارض.. مات لم يمت!

توفي المقاول المصري المعارض محمد علي بحسب ما تداولته مواقع على الانترنت خلال الساعات الماضية، لكن مواقع اخرى سارعت لنفي النبأ، ليبقى السؤال هل مات أم لم يمت؟.

اما السؤال الاخر الذي تثيره الشائعة التي انتشرت على نطاق واسع، هو حول علاقة توقيتها بموعد تظاهرات كان الرجل المقيم في منفاه في إسبانيا، دعا مواطنيه اليها تزامنا مع استضافة بلادهم مؤتمر قمة المناخ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان #محمد_على الذي دعا الى تنظيم التظاهرات تحت شعار "ثورة المناخ"، قد اعتبر ان انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27"، سيمنع "النظام" من البطش بالمحتجين خشية تضرر صورته عالميا.

وذهب محمد علي، الذي عرف بدعواته المتكررة للتظاهر من أجل إسقاط النظام، الى حد طمأنة المصريين المترددين في الاستجابة لدعوته، الى ان الجيش لن يطلق رصاصة واحدة نحوهم، كما انهم لن يتعرضوا الى قمع كانوا سيكابدونه لو انهم تظاهروا في وقت اخر.

وعمد المعارض المصري الذي لمع نجمه خلال السنوات الماضية الى ارفاق دعواته الى هذه التظاهرات بتغريدات وفيديوهات يستعرض فيها "معاناة الشعب المصري في ظل نظام (الرئيس) عبد الفتاح السيسي".

صورة تجمع محمد علي مع راقصات داخل ملهى ليلي جرى نشرها في مواقع مصرية مؤيدة للرئيس محمد السيسي، ولم يتسن التحقق من صحتها.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق المتمثل في انعقاد القمة الدولية التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 90 رئيس دولة وحكومة، خرجت مواقع بمعلومات لا تستند الى ادلة حول وفاة محمد علي "اثر نوبة قلبية".

وسريعا، نشرت مواقع اخرى، وايضا دون مصادر او ادلة، نفيا لهذه المعلومات، مؤكدة بأن الرجل يرفل بالصحة والعافية، ويتهم "النظام" بالترويج للشائعات من اجل فت عضد المصريين، والمعارضة داخلية وخارجية!.