مسؤولة إماراتية تكتب في صحيفة إسرائيلية: التزامنا تجاه الفلسطينيين "راسخ"

كتبت مسؤولة إماراتية في صحيفة إسرائيلية الاثنين أن بلادها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، وذلك قبل يوم واحد من توقيع بلادها معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل.

وكتبت هند العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في صحيفة "هآرتس"، : "التزامنا العميق وطويل الأمد تجاه الشعب الفلسطيني راسخ".

وقالت للإسرائيليين :"بصفتنا الدولة العربية الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإننا سندعو بقوة لحل الدولتين".

وكتبت أن "موقف الإمارات واضح: نسعى إلى سلام دافئ مع إسرائيل"، لكنها لفتت إلى أن "الإسرائيليين والفلسطينيين جيران ويحتاجون إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع المستمر منذ عقود".

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ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في حفل التوقيع الرسمي غدا الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما من المقرر أن يتم غدا أيضا توقيع اتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل.

يأتي هذا بينما دعا الفلسطينيون إلى "يوم رفض شعبي" غدا في الضفة الغربية وغزة لتطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

كما دعوا إلى اعتبار الجمعة القادمة "يوم حداد ترفع فيه الأعلام السوداء، شجبا لاتفاقات التطبيع في كل الساحات والمباني وتقرع الكنائس أجراس الحداد وخطبة الجمعة رثاء لأنظمة الخيانة لقضية العرب والمسلمين المركزية".