يحتفل الأردنيون في الخامس والعشرين من هذا الشهر بعيد الاستقلال الـ 77 لبلادهم التي أعلنت استقلالها عن الانتداب البريطاني بشكل رسمي في يوم 25 ماي 1946، كما تم إعلان الأردن في ذلك اليوم كمملكة، وأصبحت تعرف منذ ذلك الحين بـ "المملكة الأردنية الهاشمية"، تعرفوا في هذا المقال على أفكار مميزة للأطفال لمشاركتهم فرحة وسعادة قدوم عيد الاستقلال الأردني.

في عيد الاستقلال الأردني ترتدي العائلات ملابس تراثية وشعبية، وتذهب لمشاهدة الاحتفالات في الأماكن العامة والحدائق والمطاعم، وبما أنه يوم عطلة رسمية تزور العائلة والأصدقاء، وتدخل الفرح والسرور على قلوب صغارهم مع شراء أعلام الأردن للأطفال فهذه من أبسط الأفكار لإدخال السرور والفرح على قلوب الأطفال.

8 أفكار مميزة للأطفال في عيد الاستقلال الأردني

وفيما يلي بعض الأفكار المميزة المناسبة للأطفال للمشاركة بعيد الاستقلال الأردني وتعزيز روح الانتماء بهم:

شراء علم الأردن وشرح للطفل ألوان العلم الأردني ومعاني الرموز التي يحملها.

اصطحاب طفلك إلى الأماكن العامة والحدائق والمطاعم من أجل رفع علم الأردن والتلويح به.

مساعدة طفلك على حفظ النشيد الوطني مسبقاً وأن تفسر له النشيد.

شراء ملابس شعبية وتراثية مثل بلوزة مرسوم عليها علم الأردن فهي جزء من تاريخ وتراث البلد أو يمكن أن يرتدوا ثوب تقليدي تراثي أو زي عسكري ملابس ترمز لتراث الأردن.

الرسم على وجوه أو اليدين علم الأردن.

صنع طائرة ورقية بسيطة في المنزل ثم اصطحاب الطفل للعب بها ومشاهدتها وهي تحلق في سماء الاردن هذا يعتبر نشاط مميز وإبداعي سيستمتع به أطفالك.

المشاركة في إعداد الأطباق التقليدية الوطنية مثل المنسف ويمكن للطفل المساعدة في إعداد الأطباق الوطنية والشعبية والتي تعبر عن الوطن.

الذهاب مع الأطفال في جولة تاريخية مثل السلط، جرش، الكرك، عجلون وغير الكثير لاكتشاف الأماكن التاريخية وشرح لطفلك عن آثار بلاده وتاريخها.

عبارات عن يوم الاستقلال الأردني

شعر في حب الأردن بمناسبة عيد الاستقلال