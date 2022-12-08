مسؤول عسكري روسي: "الناتو" كان على علم بالإستعدادات الأوكرانية لمهاجمة مطاراتنا العسكرية

أكد مسؤول عسكري روسي، اليوم الخميس، أن قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كانت على علم مسبق بالإستعدادات الأوكرانية، بشأن الهجوم الأخيرعلى المطارات العسكرية الروسية.

وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف: "لقد كان ردنا فوريا، على الهجمات الأوكرانية الأخيرة، على مطاراتنا العسكرية، حيث تم استهداف نظام القيادة العسكرية ومنشآت مجمع الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الصلة في أوكرانيا، بضربة مكثفة"

وأضاف غافريلوف، متحدثًا في الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذا سيحدث في كل مرة إذا استمرت أعمال الإرهاب الأوكراني".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، مقتل 3 عسكريين روس وإصابة آخرين، جراء سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.

وقالت "الدفاع الروسية" في بيان لها: "حاول نظام "كييف"، عبر استخدامه طائرات مسيرة سوفياتية الصنع، توجيه ضربات ضد مطار "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، ومطار "إنجلس" في مقاطعة ساراتوف، بهدفتعطيل طائرات روسية بعيدة المدى ".

وأضاف البيان: "أدى اعتراض الطائرات المسيرة الأوكرانية، إلى تساقط حطامها، وحدوث انفجار على أراضي المطارين الروسيين، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة آخرين جراء ذلك".