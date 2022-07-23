  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار

مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار

منشور 23 تمّوز / يوليو 2022 - 01:39
مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار تشمل خصوصا 4 منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".

اقرأ ايضاًالقوات الأوكرانية تحاصر 1000 جندي روسي في خيرسونالقوات الأوكرانية تحاصر 1000 جندي روسي في خيرسون

بذلك تكون واشنطن زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.

وتشمل الشحنة الجديدة أيضا ما يصل إلى 580 مسيرة هجومية من طراز “فينيكس غوست” وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.

وقال كيربي إن روسيا "شنت قصفا فتاكا في كل أنحاء البلاد وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلت مدنيين أوكرانيين أبرياء".

وأضاف "حيال هذه الفظائع، قال الرئيس بوضوح إننا سنواصل دعم الحكومة الأوكرانية وشعبها ما دام ذلك ضروريا".

وتستطيع مدافع هيمارس المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام “جي بي اس” لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.

ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية وأربعة مراكز قيادة مدرعة.

والثلاثاء، طلب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحا أن بلاده ستحتاج إلى “ما لا يقل عن مئة” منظومة هيمارس لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.

اقرأ ايضاًالقوات الأوكرانية تحاصر 1000 جندي روسي في خيرسوناوكرانيا: القتلى الروس بالالاف

ونفى مسؤول كبير في البنتاغون تقارير تفيد بأن روسيا قد تكون تمكنت من تدمير أربعة أنظمة من طراز هيمارس. لكنه أقر بأن روسيا اضطرت إلى التكيف مع هذا السلاح الجديد الذي أصبح بالنسبة إليها “أول شيء” يسعى جنودها إلى استهدافه في أوكرانيا.

ورغم استمرار عمليات تسليم الأسلحة هذه لأوكرانيا، ترفض إدارة بايدن إرسال صواريخ ذات مدى أكبر.

وقال مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان في منتدى آسبن للأمن إن الرئيس الديموقراطي “يعتقد أنه في حين أن أحد الأهداف الأولى للولايات المتحدة هو القيام بما هو ضروري لدعم أوكرانيا، فإن الهدف الأساسي الآخر هو التأكد من أننا لا نصل إلى نقطة من شأنها أن تقودنا إلى حرب عالمية ثالثة”.

كلمات دالة:روسيااوكرانياالولايات المتحدة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...