مسلسل الكاسر يثير جدلا عشائريا ونيابيا في العراق

البوابة - أوقفت هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق عرض مسلسل الكاسر الذي انطلق مع بداية شهر رمضان عقب مطالبة نيابية وعشائرية تطالب بذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وتسبب عرض مسلسل الكاسر بردود فعل غاضبة ضد ما اعتبروه إساءة شديدة للعراقيين ولسمعة العشائر وخاصة للمجتمع الذي يعيش في مناطق الجنوب العراقي.

ويتحدث مسلسل الكاسر الدرامي عن طبيعة منطقة ذات طابع عشائري ينتشر فيها الثأر والصراعات بين العشائر في جنوب العراق.

وأشار علي المؤيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق إلى إبلاغ قناة يو تي في بضرورة وقف عرض مسلسل الكاسر، مقدرا في الوقت ذاته مطالب العشائر في جنوب العراق، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم على حد وصفه.

وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات على مراقبتها رصدها لكل ما من شأنه المساس بنسيج المجتمع العراقي.

وطالب محمود الربيعي، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق بضرورة وقف بث المسلسل ومحاسبة إدارة القناة التي تعرضه، في الوقت الذي أرسل فيه النائب العراقي، مصطفى جبار سند كتابا لهيئة الإعلام والاتصالات يطلب من خلال إيقاف عرض المسلسل كونه يشوه الحقائق ويسيء للمجتمع في جنوب العراق كما أنه يسيء لسمعة العشائر.

قناة يو تي في: حملة ضدنا

وأصدرت قناة (يو تي في) العراقية بيانا في معرض تعليقها على الغضبة الشعبية، أشارت من خلاله إلى أنها تلقت بدهشة واستغراب قيام بعض الجهات والشخصيات شن حملة ضد القناة عبر تشويه مضامين مسلسل الكاسر الدرامي.

وشددت القناة على مسلسل الكاسر أنتج ضمن أهدافه وغاياته المهنية والدرامية، حيث أنه بعيدا كل البعد عن أية أغراض أخرى، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها بالثوابت الأخلاقية والوطنية.



